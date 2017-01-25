ينوي أفرام جرانت المدير الفني للمنتخب الغاني لكرة القدم، إجراء تغييرات على تشكيل فريقه في مباراته اليوم أمام منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره الغاني في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الجابون، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد بورت جنتيل، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من عمر المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وينوي جرانت، إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين خلال لقاء الفراعنة، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء، وذلك بعدما ضمن منتخب النجوم السوداء، التأهل لدور الثمانية للبطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة لقاء اليوم.

وسيدفع جرانت، باللاعب إيمانويل بادو في خط الوسط، من أجل إراحة لاعبه الأساسي توماس لاعب فريق أتلتيكو مدريد، لمباراة الدور ربع النهائي، كما ينوي إشراك جوناسان منساه في خط الدفاع، ووصامويل تيته وبيرنراد تيكبيتي ثنائي خط الوسط.

يذكر أن التعادل مع منتخب مصر، يضمن لغانا تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، والبقاء في مدينة بورت جنتيل لمواجهة المنتخب المغربي في دور الثمانية.