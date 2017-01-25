محافظ قنا يطمئن على حالة المصاب في واقعة مستشفى حميات نجع حمادي

توجه عبدالحميد الهجان محافظ قنا يرافقه الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة بقنا إلى مستشفى قنا الجامعي للاطمئنان على حالة المصاب حسين عدلي سليمان، والذي تم نقله للمستشفى الجامعي إثر سقوط شباك الوميتال عليه بمستشفى حميات نجع حمادي.

وقال محافظ قنا إن حالة المريض مستقرة وتم توفير كافة سبل الرعاية الصحية له، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

والجدير بالذكر أن محافظ قنا قرر نقل كلا من مدير مستشفى حميات نجع حمادي والمدير الإداري، وتم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة، وقيدت برقم 616 لسنة 2017 اداري نجع حمادي.