البحرية الروسية تتسلم 20 سفينة مضادة للألغام قبل عام 2030

صرح نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية فيكتور بورسوك اليوم الأربعاء، بأن البحرية الروسية بانتظار أن تتسلم 20 سفينة مضادة للألغام من الجيل الجديد (مشروع الكسندريت 12700) قبل عام 2030.

وقال بورسوك - للصحفيين، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية: “تترقب القوات البحرية الروسية استلام 20 سفينة مضادة للألغام من الجيل الجديد قبل عام 2030”.

ويذكر أن السفينة المضادة للألغام (مشروع الكسندريت 12700) تم تصميمها في مكتب “ألماز” المركزي لتصميم السفن وهي تمثل الجيل الجديد من السفن، وتستخدم للبحث عن الألغام البحرية وتدميرها في المياه المحيطة بالقواعد العسكرية البحرية علي مسافات آمنة بالنسبة للسفينة.

وتبلغ حمولة هذه السفينة 890 طنا، وطولها 61 مترا وعرضها 10 أمتار وسرعة تنقلها بالحمولة القصوى 5ر16 عقدة بحرية “ما يعادل حوالي 30 كم/ساعة” وعدد أفراد الطاقم 44 شخصا.

وجرت اليوم مراسم تدشين السفينة الثانية “إيفان أنتونوف” من السفن المضادة للألغام من الجيل الجديد في حوض بناء السفن في سريدني نيفسكي.