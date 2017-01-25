قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إنه سيسعى إلى إجراء تحقيق في “مزاعم التزوير” للانتخابات الرئاسية.

وتابع “ترامب” في تغريدات له على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أن التحقيقات ستشمل المسجلين الموتى بقوائم التصويت، مضيفًا: “بعد ظهور نتائج التحقيقات، سوف نعزز من إجراءات التصويت”.

وتسلم “ترامب” السلطة بشكل رسمي من الرئيس السابق “باراك أوباما”، يوم الجمعة الماضية الموافق 20 يناير.