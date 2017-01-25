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ترامب: أسعى لإجراء تحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب: أسعى لإجراء تحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 25 يناير 2017 03:57 م
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قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إنه سيسعى إلى إجراء تحقيق في “مزاعم التزوير” للانتخابات الرئاسية.

وتابع “ترامب” في تغريدات له على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أن التحقيقات ستشمل المسجلين الموتى بقوائم التصويت، مضيفًا: “بعد ظهور نتائج التحقيقات، سوف نعزز من إجراءات التصويت”.

وتسلم “ترامب” السلطة بشكل رسمي من الرئيس السابق “باراك أوباما”، يوم الجمعة الماضية الموافق 20 يناير.

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