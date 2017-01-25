اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الأضرار التي تسببت بها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العلاقات الروسية-الأمريكية، يمكن التغلب عليها فقط بمرور الوقت وبجهود جادة من الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن لافروف قوله - خلال خطاب ألقاه أمام مجلس الدوما اليوم الأربعاء - “نحن في حاجة لبعض الوقت والعمل الجاد للتغلب على الضرر البالغ الذي لحق بالتعاون الروسي الأمريكي خلال فترة ولاية أوباما... وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نحن على استعداد من جانبنا للقيام بتنشيط العلاقات لما فيها من صالح لشعبنا والاستقرار والأمن العالمي.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شخصيات روسية على خلفية قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى جانب الأعمال العدائية شرق أوكرانيا، حيث تتهم كييف موسكو بدعم الانفصاليين وإحداث فوضى في مدن تقع شرق البلاد مثل لوهانسك ودونيتسك.