 Moheet on google
الأربعاء 25 يناير 2017 04:42 مساءً
روابط سريعة
«اتحاد الكرة» يرفض قيد كوليبالي بقائمة الأهلي
سليماني كوليبالي
سليماني كوليبالي

«اتحاد الكرة» يرفض قيد كوليبالي بقائمة الأهلي

الأربعاء، 25 يناير 2017 03:46 م
متابعات

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم قيد اللاعب الايفواري سليمان كوليبالي  المنتقل إلى صفوف النادي الأهلي في قائمة الفريق  بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية.
وجدير بالذكر أن النادي الأهلي  تعاقد مع سليماني كوليبالي مقابل 800 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف قادما من “كليمارنوك ” الإسكتلندي.
ويلعب كوليبالي “22 سنة” في مركز رأس الحربة  الصريح
ويعتبر كوليبالي  هو ثاني صفقات القلعة الحمراء خلال فترة “الميركاتو الشتوي”، حيث تمكن النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب عمرو بركات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3