رفض الاتحاد المصري لكرة القدم قيد اللاعب الايفواري سليمان كوليبالي المنتقل إلى صفوف النادي الأهلي في قائمة الفريق بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع سليماني كوليبالي مقابل 800 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف قادما من “كليمارنوك ” الإسكتلندي.

ويلعب كوليبالي “22 سنة” في مركز رأس الحربة الصريح

ويعتبر كوليبالي هو ثاني صفقات القلعة الحمراء خلال فترة “الميركاتو الشتوي”، حيث تمكن النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب عمرو بركات.