انتقدت وزارة التجارة الصينية قرار الولايات المتحدة فرض رسوم باهظة على إطارات الشاحنات والحافلات المستوردة من الصين، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الدفاع عن حقوق الشركات الصينية.

وجاء ذلك في بيان رسمي اليوم الأربعاء، ردا على قرار وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم لمكافحة الإغراق تصل إلى 22.57 في المائة ورسوم تعويضية تصل إلى 65.46 في المائة على بعض إطارات الشاحنات والحافلات المستوردة من الصين.

وأعربت وزارة التجارة عن تشككها فى نتائج التحقيقات التي أجرتها الولايات المتحدة بشأن الإطارات الصينية ووصفتها أنها معيبة وتجاهلت الحقائق، محذرة من أن قرار الولايات المتحدة أضر بمصالح صناعة الإطارات في الصين، وحثتها على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح الخطأ.

ووفقا لتقرير رسمي فإن واردات الولايات المتحدة من إطارات الشاحنات والحافلات من الصين بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار أمريكي فى عام 2015، ولكنها انخفضت إلى حوالى مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، متأثرة بالتحقيقات.