طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وكالة حماية البيئة الأمريكية حجب صفحة “التغير المناخي” من موقعها على شبكة الانترنت .

وكشفت صحيفة ذا هيل الأمريكية في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني ، إن ترامب أمر بحجب الصفحة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء .

وتشتمل الصفحة على روابط بها تفاصيل عن أسباب تغير المناخ ومعلومات حول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

واكد موظف في وكالة حماية البيئة ” إذا تم حجب الموقع ، فإن سنوات العمل التي قمنا بها عن التغير المناخي ستختفي”.

وأضاف أن بعض موظفي الوكالة كانوا يتحركون بسرعة لحفظ المعلومات من على الموقع قبل حجبه وكانوا يأملون في اقناع ادارة ترامب للحفاظ على أجزاء منه .

ويأتي التقرير بعد حظر ترامب على موظفي وكالة حماية البيئة نشر أى شيء على وسائل الاعلام الاجتماعية أو التحدث مع الصحافة، في محاولة واضحة من الإدارة الجديدة للسيطرة على الوكالات الفيدرالية والحد من وجهات النظر المعارضة.

وقالت الصحيفة الأمريكية ، إن صفحة وكالة حماية البيئة عن التغير المناخي لن تكون الصفحة الوحيدة من عهد أوباما التي سيتم حجبها على يد إدارة ترامب. فقد تم حجب صفحة التغير المناخي من الموقع الرئيسي للبيت الأبيض في اقل من ساعة بعد أن أدى ترامب اليمين يوم الجمعة الماضية .

وتم حجب صفحات الويب الخاصة بحقوق المثليين أيضا من على الموقع الرئيسي للبيت الأبيض ووزارة العمل بعد فترة وجيزة من تنصيب ترامب .

وأشارت الصحيفة إلى أن صفحات اللوائح الخاصة بالبيت الابيض اختفت أيضا يوم الاثنين الماضي .