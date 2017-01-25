الولايات المتحدة تمنح 3ر9 مليون دولار لدعم سلاح الجو الأفغانيالأربعاء، 25 يناير 2017 03:28 م
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة منحت عقدا بقيمة 3ر9 مليون دولار لدعم سلاح الجو الأفغاني.
وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع نقلته وكالة “خاما برس” الأفغانية أنه تم منح عقد بقيمة 070ر352ر9 مليون دولار دعما لسلاح الجو الافغاني، وستوظف هذه المبالغ لخدمة 24 طائرة تدريب، وتقديم المشورة، ومساعدة القيادة الجوية لسلاح الجو الأفغاني.
ويأتي ذلك فيما كثف الحلفاء المقربين من أفغانستان عملية متابعة تأهيل سلاح الجو الأفغاني في محاولة لتعزيز قدرات القوات الأفغانية في مواجهة التهديدات التي تشكلها الشبكات والجماعات الإرهابية.
وتلقى سلاح الجو الأفغاني عدة طائرات ومروحيات قتالية من الولايات المتحدة والهند في أواخر عام 2015 وفي وقت سابق من العام الماضي.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
قطع التيار الكهربائي والمياه بمحطة "كوم البيجة" بقنا اليوم وبعد غد
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي وقطع المياه بمحطة “كوم البيجة” بمركز “فرشوط” بمحافظة قنا ، اليوم وبعد غد ...Tue, 24 Jan 2017 12:42:28 GMT
-
استنفار أمني في محافظات مصر تزامناً مع ذكرى «25 يناير»Wed, 25 Jan 2017 07:56:38 GMT
-
«الأرصاد الجوية»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارةWed, 25 Jan 2017 09:09:30 GMT
-
«أسعار الذهب» اليوم.. تراجع بسيط
تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، جنيهين ليسجل عيار 21 – الأكثر تداولا فى مصر- مبلغ 635 جنيها، مع تراجع السعر العالمى للأوقية إلى 1204 دولار. ...Wed, 25 Jan 2017 08:13:14 GMT
-
«شاومينج» تتحدى «وزير التعليم»: تسريب نماذج «البوكليت»
أعلنت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تحديها وزارة التربية والتعليم والوزير الهلالى الشربينى، وأكدت أنها ستنجح في تسريب ...Wed, 25 Jan 2017 07:56:38 GMT
-
ننشر «موعد» مباراة مصر وغانا.. والقناة الناقلة
يلتقي منتخب مصر الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الغاني فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية ...Wed, 25 Jan 2017 07:26:45 GMT
-
الكشف عن قضية «فساد مالي» كبرى
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط العضو المنتدب لإحدى شركات الصرافة لقيامه بالاتجار بالنقد الاجنبى بالسوق السوداء، وذلك في إطار ...Wed, 25 Jan 2017 13:52:25 GMT
-
بالصور .. المكسيك تعتزم تسليم "إل تشابو" للولايات المتحدة
تم الافراج عن مشهد اللحظات الأخيرة لبارون المخدرات إل تشابو قبل ترحيله من المكسيك إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة فدرالية في بروكلين الجمعة المقبل. وأظهرت ...Wed, 25 Jan 2017 12:50:50 GMT