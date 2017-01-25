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الولايات المتحدة تمنح 3ر9 مليون دولار لدعم سلاح الجو الأفغاني
وزارة الدفاع الامريكية

الولايات المتحدة تمنح 3ر9 مليون دولار لدعم سلاح الجو الأفغاني

الأربعاء، 25 يناير 2017 03:28 م
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة منحت عقدا بقيمة 3ر9 مليون دولار لدعم سلاح الجو الأفغاني.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع نقلته وكالة “خاما برس” الأفغانية أنه تم منح عقد بقيمة 070ر352ر9 مليون دولار دعما لسلاح الجو الافغاني، وستوظف هذه المبالغ لخدمة 24 طائرة تدريب، وتقديم المشورة، ومساعدة القيادة الجوية لسلاح الجو الأفغاني.

ويأتي ذلك فيما كثف الحلفاء المقربين من أفغانستان عملية متابعة تأهيل سلاح الجو الأفغاني في محاولة لتعزيز قدرات القوات الأفغانية في مواجهة التهديدات التي تشكلها الشبكات والجماعات الإرهابية.

وتلقى سلاح الجو الأفغاني عدة طائرات ومروحيات قتالية من الولايات المتحدة والهند في أواخر عام 2015 وفي وقت سابق من العام الماضي.

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