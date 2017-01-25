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داعية إسلامي: "اللي مش بيثق في السيسي معندهوش احترام"
السيسي ـ عيد الشرطة

داعية إسلامي: "اللي مش بيثق في السيسي معندهوش احترام"

الأربعاء، 25 يناير 2017 03:53 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الشيخ صبري الفواخري الداعية الإسلامي، أن الشهيد سيحصل على حقه من قاتله يوم القيامة، وسيأتي أمام الله ويقول “يارب سل هذا لما قتلني.. بأي ذنب قُتل”، موضحا أن الضابط والمجند المنوط به حمايتنا أصبح هو ذاته غير آمنا بسبب ترصد بعض المأجورين به.

وقال الفواخري خلال حواره ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الأربعاء، إن المشككين في رئيس الجمهورية والحكومة بسبب ارتفاع الأسعار لا وجه حق في كلامهم، حيث ان هذه الموجات تنتهي وتحدث ولا يجب ترك عقولنا للخائنين، قائلا “لو مش هثق في الرئيس بتاعي هثق في مين واللي يقول كده إنسان متخلف ومش عنده احترام لأن ربنا بيقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”.

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