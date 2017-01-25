أرسلت مجموعة من مقاتلي طالبان رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحثه على انهاء الحرب الدائرة في أفغانستان.

وأوضحت وكالة “خاما برس” الأفغانية أن الحركة المتهمة بالتسبب فغيب وقوع الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين أقرت في رسالتها بأن الحرب التي طالت 15 عاما تسببت في خسائر بشرية ومادية لكلا الجانبين.

وبررت حركة طالبان تمردها المتواصل في الرسالة، مدعية بأنها “تجاهد وتناضل في إطار مشرع دينيا وفكريا ووطنيا ومطابقا لجميع المعايير القانونية الأخرى”.

ووصفت الحركة العنف المستمر بأنه “غير شرعي، غير فعال، وبلا هدف”، وادعت أن “الأفغان، كأمة دمرتها الحرب لمدة 38 سنوات طويلة، تريد بصدق إنهاء هذه الحرب، إلا أنها أشارت إلى - على الرغم من كل سبب الحروب السابقة - أن السبب الرئيسي وراء الصراع المستمر هو وجود قوات الاحتلال الأجنبية في بلدنا المستقل”.

وأدعت طالبان أيضا أن التمرد المستمر من قبل الحركة هو انتفاضة وطنية موحدة لجميع الأعراق وأصرت على أن الأمة الأفغانية ليس لديها نية لايذاء الاخرين.

وبررت الحركة أيضا موقفها من النفوذ السياسي والعسكري المدعوم على المستوى المحلي وأدعت أن العديد من الدول إقليميا وعالميا وصلت إلى استنتاج أنه ينبغي التفاعل مع الحركة من أجل التوصل إلى تفاهم.

وأرجعت صعود الجماعات والأفراد الأخرى على الساحة إلى الدعم الخارجي وليس لديهم أي قاعدة بين الناس.

واوضحت “خاما برس” أن الخطاب المرسل اليوم نشر بعد أيام من أصدار الحركة بيانا في أعقاب تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرة من أن العنف في أفغانستان سيستمر إذا استمرت إدارة ترامب في اتباع نهج الإدارات الأمريكية السابقة لباراك أوباما وجورج بوش.