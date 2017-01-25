القبض على الشخص الذي اختطف الترام في فيينا

أوردت وكالة أسوشيتد برس الاثنين 23 يناير ، أن الشرطة النمساوية استطاعت الكشف عن الشخص الذي اختطف تراما في فيينا.

وقد اعترف المشتبه به بما فعله. ومن المعروف أن هذا الشخص يبلغ 36 من عمره وسبق له أن عمل سائق ترام. ولم يقل هذا الشخص ما الذي دفعه لارتكاب هذه الجريمة.

وقع الحادث صباح يوم السبت 21 كانون الأول حينما ذهب سائق إحدى عربات الترام إلى المرحاض. فانتهز الرجل المذكور السيئ النية فرصة غيابه وفتح باب الترام المقفل وجلس في مقعد السائق وانطلق بالترام.

وكاد أن يقطع مسافة محطتين، وقد تقيد بقواعد المرور بحذافيرها. فاضطرت إدارة المواصلات المحلية لقطع التغذية عن الخط في سبيل إيقاف الترام المختطف. غير أن الفاعل استطاع الفرار من دون أن يلفت اهتمام المارة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلامية في عام 2013 أن أشخاصا مجهولي الهوية اختطفوا تراما من مرآب في مدينة لفوف في أوكرانيا وجالوا به في شوارع المدينة، إل أن خرجت العربة عن السكة واصطدمت بأحد المباني.