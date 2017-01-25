قال الموسيقار الكبير حلمى بكر إنه يحب المناقشة والصراحة وإنه أب جديد لفتاة عمرها 40 يوما الآن موضحا أنه في بداية الثمانينيات من عمره ولكنه يقبل على الحياة ويصطدم بالكثيرين ولكن لديه هدف ويركز فيه.

وأوضح في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جوده على شاشة سي بي سي أنه لم يكن يريد طفلة في هذا السن ولكنه فوجئ بزوجته حامل ليصبح “مضايق” ولكن زوجته والطفلة بدون ذنب وأن لديه ولد من زوجته الثانية اسمه هشام مشيرا إلى أنه اطلق على أبنته اسم “ريهام” من زوجته الأخيرة وأنه يحس بأن عمره 20 سنة وأنه تزوج من بنت عمرها أقل من 17عاما وكانت مجنونة به ثم حدث الطلاق وستتخرج هذا العام من معهد الموسيقى وأنه لم يتقدم ويطلب يد واحدة منهن.

وتابع: “قصة حياتي لو قرأت صح سيجدوني إنسان فوق العادة وهذا ليس غرور وأنا اجتماعي جدا وأحب أنام على الموسيقى أو القرآن ودائما أضع الله أمامي ويمكن أن أبكي بسبب قطة في الأمطار وأحضر لها طعام”.

وأردف بكر: “أحببت كل زواجتي عدا واحدة منهن سرقتني ووضعت لي مخدر في طعامي وهي كانت الزوجة العاشرة ولم أخف قط والإنسان الذي يشعر بالخوف لايستحق أن يعيش وأطول زيجة كانت 13 سنة وهي من أم ابنه هشام وأقصر زيجة كانت 4 أيام وأنا لا أعلم لماذا تحبني البنات الصغيرة! وفي الزيجة الأخيرة تزوجت سريعا وأنا تزوجت 12 مرة ولم أندم على أي شىء وهوايتي جمع التُحَفٌ وقمت ببيع إحداها بـ 100 ألف جنيه ثم باعها المشتري بمليون جنية”.

واستكمل الموسيقار الكبير أن: “لم أحسب مصاريف الزواج يوما لأن الله يسهل هذه الأمور وأحد الزوجات لديها خزنتين بهم ألماظ ولم أحزن على هذه المصاريف لأنه يأتي غيرها وأنا كاتب على باب الشقة من الخلف (رايح فين جاى منين أنت طالق) وهوايتي جمع السيارات التحف أما النساء وسهير رمزي أولى زوجاتي والانفصال تم بسبب الفن وهي ست عظيمة وكريمة ومشكلتي مع زوجاتي السابقين أنهن يقرأوني خطأ وأحيانا أكون مثل الطفل في المنزل ولكن قراءة الأشياء قبل حدوثها سبب نجاحي”.

وحول عمله كناقد موسيقي أوضح: “أنا أكون واثق مما أقوله وأنا منذ 56 سنة ملحن محترف وأنا أنفي ما نسب لي من تصريحات حول نجاة لأني قلت حديث تم تحريفه ورغم قسوتي الجمهور يحبني وبعد هذا العمر ومؤهلاتي لا يوجد لدي بطحة على رأسي”.