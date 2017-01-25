استنكر تحالف شباب الثورة من ما اسماها محاولات “البعض” في التنكيل بالثورة وتخوين في نواياها، داعيًا إلى محاسبة كل من يسعى لذلك.

وتعهد التحالف في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني، اليوم الاربعاء، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه- بمواصلة المطالبة بالقصاص من قتلة “شهداء 25 يناير”، معتبرين أن ذلك أمر لا تفاوض فيه ولا موائمة.

وأعلن تحالف شباب الثورة إحياء هذا اليوم من خلال أعمال خدمية، وتنظيف للشوارع، في كافة محافظة جمهورية مصر العربية.