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«تحالف شباب الثورة» يحتفل بالذكرى السادسة بهذه الطريقة
فاعليات جمعه الشباب الثورة مسيره من المهندسين الى الدقى (تصوير:محمد محسن‎) - فاعليات جمعه الشباب الث

«تحالف شباب الثورة» يحتفل بالذكرى السادسة بهذه الطريقة

الأربعاء، 25 يناير 2017 02:38 م
محيط: خاص

استنكر تحالف شباب الثورة من ما اسماها محاولات “البعض” في التنكيل بالثورة وتخوين في نواياها، داعيًا إلى محاسبة كل من يسعى لذلك.

وتعهد التحالف في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني، اليوم الاربعاء، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه- بمواصلة المطالبة بالقصاص من قتلة “شهداء 25 يناير”، معتبرين أن ذلك أمر لا تفاوض فيه ولا موائمة.

وأعلن تحالف شباب الثورة إحياء هذا اليوم من خلال أعمال خدمية، وتنظيف للشوارع، في كافة محافظة جمهورية مصر العربية.

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