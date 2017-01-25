ذكرت مصادر مقربة من شركة هواوي المصنعة للإلكترونيات أن هاتف “هواوي P10” سيكون الأغلى من بين هواتف الشركة.

ووفقا للمصدر “من المنتظر أن تعرض هواوي هاتفين جديدين هما ( P10 و P10 بلس) قريبا، وبالرغم من أنها لم تصرح بسعرهما بعد، إلا أنهما سيكونان أغلى هواتف سلسلة (P)”.

وتشير كل التسريبات إلى أن هواوي تنوي عرض الجهازين الجديدين في معرض MWC 2017 للتقنيات الذي سيجري في مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة ما بين الـ 27 من فبراير/شباط والثاني من مارس/آذار 2017.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة الجهازين الجديدين في الربع الثاني من عام 2017، حيث سيتم تزويدهما بكاميرا خلفية “ثنائية” بدقة 12 ميجابكسل من نوع Leica، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، كما سيطرحان بنسختين مختلفتين، الأولى مزودة بذاكرة داخلية بحجم 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، والثانية بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.

أما المعلومات الواردة من موقع GFXBench فتؤكد أن “P10” الجديد سيأتي بشاشة بمقاس 5.5 بوصة بدقة Quad HD، كما سيتم تزويده بمعالج HiSilicon Kirin 960 ثماني النوى، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.