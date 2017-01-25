بالرغم من الفضائح التي لاحقت شركة سامسونج بعد حوادث انفجار أجهزة “نوت-7” إلا أن الشركة عازمة على الحفاظ على علامة “نوت” التجارية.

وفي حديث للصحافيين نشرته مجلة CNET قال دي دجين كو رئيس قسم إنتاج الهواتف الذكية في شركة سامسونغ: “إن حوادث انفجار أجهزة (نوت) الأخيرة ألحقت بالشركة خسائر مادية ومعنوية كبيرة، لكننا لن نتخلى عن تلك العلامة التجارية، فالشركة أنفقت مبالغ ضخمة على تصنيع وتسويق أجهزة (نوت) منذ العام 2011، ونحن عازمون على طرح أجهزة (نوت-8) جديدة كليا وخالية من المشاكل”.

وجاءت تعليقات دجين كو تلك بعد تصريحات سامسونج الرسمية الأخيرة التي أكد فيها خبراء من الشركة أن السبب الحقيقي لانفجار أجهزة “نوت-7” كان وراءه خلل في تجميع تلك الأجهزة، فبعضها تم تزويده ببطاريات ذات سعة كبيرة، أكبر من الحد المطلوب.

وبدورهم أكد عدد من الخبراء في سامسونج أن الشركة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من البطاريات التي سيتم تركيبها على أجهزة “نوت-8” و” Galaxy S8” تفاديا لأي حوادث من الممكن أن تسبب مشاكل للمستخدمين أو تضر بسمعة الشركة.