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مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسي بمحيط التحرير
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسي بمحيط التحرير

الأربعاء، 25 يناير 2017 03:38 م
متابعات

شهدت مداخل ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة مظاهرات اليوم قام بها عدد من مؤيدي وأنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للرئيس السيسي وحملوا صور له هو والفريق صدقي صبحي، كما شهد ميدان التحرير تواجدا أمنيا مكثفا اليوم استعدادا لاحتفالات ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الثورة.
يذكر أن الشعب المصري يحتفل اليوم الأربعاء بالذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، كما يحتفلوا أيضا بالعيد الـ65 للشرطة المصرية.

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