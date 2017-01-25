ميزة رئيسة للتفاح المعدل جينياالأربعاء، 25 يناير 2017 02:23 م
أشار الخبراء إلى ميزة رئيسة للتفاح الأمريكي المعدل جينيا الذي تبدأ المتاجر بيعه في فبراير/ شباط القادم. فتتميز تلك الفاكهة بوجود جين يسمح لها بألا تكتسب لونا داكنا عند قطعها.
وقالت ” CBC News “إن التفاح العادي يتضمن مادة البوليفينول التي تعد انزيماتها ضرورية لأكسدة المواد المضادة للأكسدة ما يؤدي إلى تشكل كينونات بصفتها مؤكسدات تتفاعل مع الهواء وتجعل الفاكهة تكتسب خلال دقائق لونا بنيا مميزا.
أما التفاح الجديد فلا يخضع للأكسدة. وسيتم بيعه في بعض متاجر الغرب الأوسط . وقد قام مصممو التفاح الجديد بإنماء 85 ألف شجرة تفاح. ومن المخطط له زيادة هذا العدد بحلول عام 2018 حتى 500 ألف شجرة. وقال الخبراء إن عمر الفواكه المعدلة جينيا أطول وسعرها أرخص من مثيلاتها الطبيعية.
هذا وقد أعلن العلماء عن غياب معلومات مؤكدة تفيد بخطورة المواد الغذائية المنتجة من الفواكه والخضروات المعدلة جينيا. وكان 120 عالما حائزا جائزة نوبل قد دعوا منظمة ” Greenpeace ” وهيئة الأمم المتحدة وحكومات دول العالم إلى إيقاف الكفاح ضد الفواكه والخضروات المعدلة جينيا.
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