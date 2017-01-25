الصين تطور غواصة جديدة للوصول إلى أعمق نقطة على وجه الأرضالأربعاء، 25 يناير 2017 02:21 م
تعمل شركة صينية على تطوير غواصة مأهولة قادرة على الغوص إلى أعمق نقطة معروفة على كوكب الأرض هي “تشالنجر ديب” أو “التحدي العميق” (Challenger Deep) ويبلغ عمقها نحو 10.900 متر.
ويجري تصميم الغواصة الجديدة من قبل شركة صناعة السفن الصينية (CSIC)، حيث قادت الشركة سابقا عملية تطوير المركبة المأهولة “Jiaolong” التي وصلت إلى عمق 7062 متر في أثناء الغوص ضمن خندق ماريانا “Mariana Trench” الواقع في المحيط الهادئ خلال شهر يونيو/حزيران عام 2012.
وستكون الغواصة الصينية الجديدة هي المركبة الثالثة التي تصل إلى الجزء الأعمق من تشالنجر ديب أو “التحدي العميق” في حال نجاحها.
وقد سُجلت نقطة “التحدي العميق” كأعمق نقطة على سطح الأرض لأول مرة من قبل غواصة “سويسرية-إيطالية” التصميم (Bathyscaphe Trieste) عام 1960.
وحققت الغواصة الأسترالية “ديبسي تشالنجر” بقيادة المخرج ومستكشف البحار الشهير، جيمس كاميرون، الإنجاز ذاته بالوصول إلى هذا العمق عام 2012.
ووصلت 4 غواصات ذاتية القيادة بما في ذلك الغواصة الصينية Haidou-1 إلى عمق “تشالنجر ديب” العام الماضي.
وقالت شركة CSIC إنها تعمل على صنع غواصة أخرى حاليا قادرة على الوصول إلى عمق 4500 متر، وهي حاليا في مرحلة التجميع والاختبار النهائي.
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