وزير الطيران: 7 مليارات جنيه ديون على المطاراتالأربعاء، 25 يناير 2017 02:18 م
نقلت صحيفة الأخبار القومية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن وزير الطيران المدني، شريف فتحي، قوله إن ديون الشركة المصرية للمطارات تبلغ 7 مليارات جنيه بسبب تراجع حركة السياحة.
وأضاف فتحي أن هذه الديون ما بين أقساط وتوسعة الصالات ومحطات الكهرباء، فضلا عن ديون شركة ميناء مطار القاهرة والمطالبة بسداد قروض تبلغ قيمتها 280 مليون دولار و1.5 مليار جنيه.
وعزا فتحي تراكم الديون إلى انخفاض السياحة الوافدة لمصر.
وقال “لدينا خطة شاملة من أجل مواجهة الأزمات والديون المتراكمة والمطالبين بسدادها”.
ويعاني قطاع السياحة من تراجع شديد في عدد السياح القادمين لمصر، بعدما علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر 2015.
وتراجعت إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3 % مقارنة عن مستواها في 2015.
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