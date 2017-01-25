علماء: تحميص الخبز والبطاطس قد يتسبب بالسرطان!الأربعاء، 25 يناير 2017 02:14 م
ينصح علماء التغذية بطهو الخبز وشرائح البطاطس حتى تكتسب اللون الذهبي الأصفر، لا اللون البني، لتقليص ما يدخل أجسامنا من الكيماويات المسببة للسرطان.
فالأطعمة النشوية تفرز مادة الأكريلاميد عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة، كمثل قليها أو شيها لفترة طويلة.
هذا وأوصت وكالة معايير الغذاء (FSA) باتباع تعليمات الطهو بعناية وتجنب تحول الأغذية للون البني، على الرغم من أن هيئة بحوث السرطان في بريطانيا قالت إنه لم يتم إثبات مثل هذه العلاقة لدى البشر.
وتنصح وكالة معايير الغذاء بعدم الاحتفاظ بالبطاطس والجزر الأبيض في الثلاجة، حيث أن معدلات السكر في البطاطس ترتفع في درجات الحرارة المنخفضة، مما قد يزيد من كمية الأكريلاميد التي ستُفرز أثناء الطهو.
يذكر أن الأكريلاميد يتواجد في العديد من أنواع الغذاء، ويُفرز بشكل طبيعي خلال عملية الطهو. وتوجد هذه المادة بمعدلات عالية في الأغذية النشوية التي يتم طهوها في درجات حرارة تزيد على 120 درجة مئوية، مثل شرائح البطاطس، والخبز، وحبوب الإفطار، والبسكويت، والمقرمشات، والكعك، والقهوة.
كما تُفرز هذه المادة أثناء الطهو المنزلي، عندما يتم خبز أو قلي أو شيّ أغذية نشوية مثل البطاطس وشرائح البطاطس والخبز والجزر الأبيض.
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