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الكويت تحظر استيراد لحوم الطيور من ألمانيا والمجر واليابان والدنمارك
لحوم

الكويت تحظر استيراد لحوم الطيور من ألمانيا والمجر واليابان والدنمارك

الأربعاء، 25 يناير 2017 02:18 م
وكالات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من ألمانيا والمجر واليابان والدنمارك.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - إنه يستثنى من هذا القرار اللحوم المعالجة حراريا عند درجة حرارة 70 مئوية.
وشددت على ضرورة تأكد المستهلكين من سلامة السلع ومطابقتها للمحتوى الداخلي قبل مغادرة المحلات والأسواق المركزية علاوة على الحرص على طلب فاتورة الشراء والكفالة إن وجدت حتى تضمن حقهم.

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