قال شريف نادي عضو مجلس النواب، أن منتقدي ثورة 25 يناير يحاولون طس الحقائق عن هذه الذكرى التي اعتبر أن لولاها لما كشف الشعب المتآمرين على بلدهم.

ودعا في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط”، الأصوات التي تحاول النيل م 25 يناير بالكف عن المزايدة، مطالبًا إياهم بالإدراك بعظمة جيل الثورة.

وأوضح أن ذكرى عيدي الثورة والشرطة بينهما قاسم مشترك هو أرض مصر التي مازالت تقدم شهداء من خيرة شبابها، ومخطئ من يخص مقولة ’’الورد الذى طرح في جناين مصر‘‘ على شهداء 25 يناير الذين خرجوا بحثاً عن الحرية والكرامة والعدالة فحسب وانما يجاورهم شهداء الجيش والشرطة.

واعتبر أت ثورة يناير رسمت ملامح مصر الجديدة الان، ولولاها لسُرق الوطن، على حد قوله.