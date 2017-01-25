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غنيم: شاركنا في ثورة يناير.. ولم نخن
الناشط وائل غنيم
الناشط وائل غنيم

غنيم: شاركنا في ثورة يناير.. ولم نخن

الأربعاء، 25 يناير 2017 02:22 م
متابعات

انتقد الناشط السياسي وائل غنيم معارضي ثورة “25 يناير 2011” ، مشيرا إلى أن تحقيق “أحلام الثورة طويل وملئ بالهزائم”.
وقال غنيم  من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” ستُهدر حقوقك كمواطن، وتُهاجم في الإعلام، وتُشتم في الشارع، وتُسحل في المظاهرات، وتُعتقل في السجون وتُبعد عن وطنك، ثم يسألونك: ماذا فعلت لمصر؟؟”.
وأضاف: “قدرنا أننا أردنا أن نغير من مسار التاريخ .. أخطأنا كثيرا وأصبنا كثيرا .. تشجعنا كثيرا وتخاذلنا كثيرا .. تكلمنا كثيرا وصمتنا كثيرا ..  لكننا لم نخُن .. شاركنا في ثورة يناير وكل منا قد استعد للتضحية من أجل وطن للجميع ..
لكننا لم ندرك لسذاجتنا حينها أن الطريق إلى تحقيق الحلم طويل ومليء بالهزائم .. سَتُهزم يناير حين يصمت الجميع ..لا تيأسوا .. ولا تصمتوا .. فكلامكم ثورة”.

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