«الجزيرة»: حبس عشرات النشطاء للتحريض على التظاهر في «ذكرى يناير»

أفادت قناة “الجزيرة” في خبر عاجل لها، أن النيابة المصرية قررت حبس العشرات من النشطاء بتهمة التحريض على التظاهر في الذكرى السادسة لثورة يناير.

يذكر أن ثورة يناير هي ثورة شعبية ذات طابع اجتماعي سياسي، انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، ورفع الشباب فيها شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، وتحت إصرار الثوار خلال الـ 18 يومًا (عمر الثورة)، تنحي الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” عن الحكم.