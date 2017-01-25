شرب الكحول في روسيا يقل بمقدار الثلثالأربعاء، 25 يناير 2017 02:12 م
أكدت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الروسية أن معدلات شرب الكحول في روسيا انخفضت بمقدار الثلث في السنوات الست الأخيرة.
وجاء في البيان الأخير الصادر عن الوزارة: “تشير كل الأرقام إلى أن كمية الكحول التي يشربها المواطن الروسي في العام انخفضت لأقل من 10 لترات، وهذه الكمية أقل بكثير من الكمية التي كان يشربها المواطن الروسي عام 2009”.
وأضاف البيان “قبل ستة أعوام كان المواطن الروسي الوسطي يشرب سنويا ما يقارب الـ 15 لترا من الكحول، وهذه الكمية تعد كبيرة جدا بالمقارنة مع الكميات التي تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوزها، والتي تبلغ 8 لترات سنويا”.
وتبعا للخبراء في وزارة الصحة الروسية، لوحظ منذ العام 2009 وحتى اليوم انخفاض واضح في عدد حالات التسمم الناتج عن شرب الكحول في البلاد، كما أكدت الاحصائيات التي تم جمعها من العديد من مدن روسيا أن أعداد المدمنين على الكحول انخفضت بمعدل 37% في السنوات الست الأخيرة.
وتعليقا على الأخبار الواردة من وزارة الصحة الروسية قال أليكسي سازانوف رئيس دائرة الضرائب الجمركية في وزارة المالية الروسية، إن الوزارة تنوي رفع أسعار الكحول بشكل عام، فسعر زجاجة الفودكا سيزيد 200 روبل تقريبا.
تأتي كل تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية للتقليل من كميات الكحول التي يشربها المواطن الروسي الوسطي سنويا، بعد حالات التسمم الجماعي الناجم عن تناول الكحول السيئ والتي راح ضحيتها العشرات في مدينة إيركوتسك نهاية العام الماضي.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
قطع التيار الكهربائي والمياه بمحطة "كوم البيجة" بقنا اليوم وبعد غد
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي وقطع المياه بمحطة “كوم البيجة” بمركز “فرشوط” بمحافظة قنا ، اليوم وبعد غد ...Tue, 24 Jan 2017 12:42:28 GMT
-
استنفار أمني في محافظات مصر تزامناً مع ذكرى «25 يناير»Wed, 25 Jan 2017 07:56:38 GMT
-
«الأرصاد الجوية»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارةWed, 25 Jan 2017 09:09:30 GMT
-
الجيش الروسي يتسلح بطائرة بدون طيار للتشويش على الاتصالات
كشفت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن قرب موعد تزويد الجيش الروسي بطائرات بدون طيار تم اختبارها في سوريا قادرة على التشويش على نظامي الاتصال 3G و4G. وذكرت الصحيفة أن ما ...Wed, 25 Jan 2017 08:26:15 GMT
-
«أسعار الذهب» اليوم.. تراجع بسيط
تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، جنيهين ليسجل عيار 21 – الأكثر تداولا فى مصر- مبلغ 635 جنيها، مع تراجع السعر العالمى للأوقية إلى 1204 دولار. ...Wed, 25 Jan 2017 08:13:14 GMT
-
«شاومينج» تتحدى «وزير التعليم»: تسريب نماذج «البوكليت»
أعلنت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تحديها وزارة التربية والتعليم والوزير الهلالى الشربينى، وأكدت أنها ستنجح في تسريب ...Wed, 25 Jan 2017 07:56:38 GMT
-
ننشر «موعد» مباراة مصر وغانا.. والقناة الناقلة
يلتقي منتخب مصر الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الغاني فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية ...Wed, 25 Jan 2017 07:26:45 GMT
-
«سك العملة» تطلق موقعا إلكترونيا للترويج لإصدارات المصلحة
تطلق غدا الخميس مصلحة سك العملة موقعها الإلكتروني الجديد وعنوانه، www.egyptmint.gov.eg الذي يعرض جميع منتجاتها من العملات التذكارية والميداليات مع تعريف مفصل لكل منها ...Wed, 25 Jan 2017 11:26:22 GMT