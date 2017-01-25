أكدت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الروسية أن معدلات شرب الكحول في روسيا انخفضت بمقدار الثلث في السنوات الست الأخيرة.

وجاء في البيان الأخير الصادر عن الوزارة: “تشير كل الأرقام إلى أن كمية الكحول التي يشربها المواطن الروسي في العام انخفضت لأقل من 10 لترات، وهذه الكمية أقل بكثير من الكمية التي كان يشربها المواطن الروسي عام 2009”.

وأضاف البيان “قبل ستة أعوام كان المواطن الروسي الوسطي يشرب سنويا ما يقارب الـ 15 لترا من الكحول، وهذه الكمية تعد كبيرة جدا بالمقارنة مع الكميات التي تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوزها، والتي تبلغ 8 لترات سنويا”.

وتبعا للخبراء في وزارة الصحة الروسية، لوحظ منذ العام 2009 وحتى اليوم انخفاض واضح في عدد حالات التسمم الناتج عن شرب الكحول في البلاد، كما أكدت الاحصائيات التي تم جمعها من العديد من مدن روسيا أن أعداد المدمنين على الكحول انخفضت بمعدل 37% في السنوات الست الأخيرة.

وتعليقا على الأخبار الواردة من وزارة الصحة الروسية قال أليكسي سازانوف رئيس دائرة الضرائب الجمركية في وزارة المالية الروسية، إن الوزارة تنوي رفع أسعار الكحول بشكل عام، فسعر زجاجة الفودكا سيزيد 200 روبل تقريبا.

تأتي كل تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية للتقليل من كميات الكحول التي يشربها المواطن الروسي الوسطي سنويا، بعد حالات التسمم الجماعي الناجم عن تناول الكحول السيئ والتي راح ضحيتها العشرات في مدينة إيركوتسك نهاية العام الماضي.