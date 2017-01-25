بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإبتدائية بالقاهرة 93,5%، حيث حضر الامتحانات 156778 نجح منهم 146529 طالبا وطالبة.

واعتمد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الابتدائية بالقاهرة للعام الدراسي 2016 /2017.

وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 97,5%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 42 طالبا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 99,2%.

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 99,44%، يليها إدارة عابدين التعليمية بنسبة 99,43%، وإدارة السيدة زينب في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح 98,94%، وجاءت إدارة الزاوية الحمراء في المرتبة الأخيرة بنسبة نجاح 85,29%.

وفي الجيزة، إعتمد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة نتيجة إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإبتدائية حيث بلغت نسبة النجاح 92,68 %.

وقال المحافظ فى تصريحات له إنه تقدم للإمتحانات 160362 طالبا حضر منهم 155319 نجح منهم 143947 طالبا.

وأضاف محمد عبدالهادى وكيل وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية 96,24 % والحساب والهندسة 95,78 % والعلوم 98,15 % والدراسات 97,44 % واللغة الإنجليزية 97,30 %، مؤكدا ان إدارات العجوزة والدقى والهرم والشيخ زايد والعمرانية وجنوب الجيزة حصلت على المراكز الأولى بين الإدارات التعليمية.

كما تم إعتماد نتيجة إمتحانات الصف الثامن للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97,06 % والصف السادس للمكفوفين بنسبة نجاح 81,25 %.