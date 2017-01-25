قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن حرق المخلفات الزراعية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، يتسبب في حدوث أزمة تلوث هواء حادة بنسبة 42 %.

وأكد خبراء أن أغلب العناصر الخطيرة التي تنتج من حرق القمامة، هي “الكربون” وينتج منها أيضا مادة الدايوكسان المسرطنة التي تترسب داخل جلود الدجاج ثم يصل الخطر إلى الإنسان.

“قد ينتج من هذه الحرائق مواد كيميائية شديدة الخطورة غير معروفة، وتسبب الأنواع المختلفة من السرطانات، ولابد من جمع هذه القمامة وعمل مدافن صحية بأقصى سرعة.

وفي بيان عاجل تقدمت به إلى مجلس النواب، أوضحت “العجمي” أن الدراسات البيئية أثبتت خطر السحابة السوداء الناتجة من حرق القمامة، وآثارها تزداد مع كثافتها حيث تحدث زيادة في أمراض الحساسية بنسبة تصل إلى 15 %، وارتفعت حساسية الصدر من 8 إلى 10 %.

وتسبب السحابة السوداء ارتفاعا في التهاب الجيوب الأنفية والحنجرة إلى نحو خمسة أضعاف معدلات حدوثه في الظروف العادية”.

وطالبت في بيانها حصلت شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه، بوضع حلولا للمخلفات التي يتم حرقها مسببة السحابة السوداء، وهو يكمن في طحنه أو صناعة الخشب الحبيبي أو توريدها لمصانع الورق، أو إجراء عملية تخمر وتحلل لها.

ودعت إلى تمكين علم البيوتكنولوجي الذي يقوم على استغلال الكائنات الحية الدقيقة لتحويل هذه النفايات الزراعية والحيوانية إلى منتجات اقتصادية، مع المحافظة على البيئة من التلوث، إضافة إلى تفعيل قوانين حماية البيئة وتجريم حرق القمامة للسيطرة على هذه الممارسات التي تؤثر سلبا على المصريين جميعا وتهدد الصحة العامة للمواطنين.