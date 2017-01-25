توجه عبد الحميد الهجان محافظ قنا إلى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقام محافظ قنا ومدير أمن قنا بقراءة الفاتحة ووضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بفرق الأمن وقدم المحافظ درع المحافظة لمدير الأمن تقديرا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن، مؤكدًا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لهذا الوطن.

وأكد مدير أمن قنا أننا نحتفل اليوم بذكري موقعة الإسماعيلية عام 1952والتي شهدت بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية حينما رفضوا تسليم محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني ليقدموا واحدة من أروع ملاحم الفداء في مقاومة المستعمر سيظل يذكرها التاريخ بحروف من نور.

وأشار انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات مصر بأعياد الشرطة وذكرى احتفالات ثورة يناير، مشيرا أن رجال الشرطة يلعبون دور وطني وبطولي في حماية الوطن والمواطن وحماية ممتلكات الشعب ومحاربة الإرهاب.