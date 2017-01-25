 Moheet on google
الأربعاء 25 يناير 2017 01:40 مساءً
روابط سريعة
الداخلية العراقية: إصابة اثنين من المدنيين في انفجار سيارة مفخخة بالرمادي
انفجار سيارة مفخخة في العراق ـ تفجيرات بالعراق

الداخلية العراقية: إصابة اثنين من المدنيين في انفجار سيارة مفخخة بالرمادي

الأربعاء، 25 يناير 2017 02:09 م
وكالات

صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن بأن السيارة المفخخة التى انفجرت صباح اليوم الأربعاء قرب دائرة النفط في مدينة الرمادي أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين وألحقت أضرارا مادية بسيطة بموقع الحادثة.
وكانت سيارة مفخخة متوقفة بجوار مبني مديرية المنتجات النفطية في شارع 17 وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق انفجرت في وقت سابق اليوم.
يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في 9 فبراير الماضي استكمال تحرير جميع محاور مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي وفتح طريق الرمادي-بغداد مرورا بمنطقة الخالدية.. وأن التنظيم هاجم الرمادي في 15 مايو 2015 بالسيارات المفخخة والانتحاريين، وبعد يومين من الاشتباكات انسحبت قوات “سوات” والفرقة الذهبية والجيش العراقي إلى شرق مدينة الرمادي مما سهل سقوط المدينة بيد التنظيم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3