صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن بأن السيارة المفخخة التى انفجرت صباح اليوم الأربعاء قرب دائرة النفط في مدينة الرمادي أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين وألحقت أضرارا مادية بسيطة بموقع الحادثة.

وكانت سيارة مفخخة متوقفة بجوار مبني مديرية المنتجات النفطية في شارع 17 وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق انفجرت في وقت سابق اليوم.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في 9 فبراير الماضي استكمال تحرير جميع محاور مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي وفتح طريق الرمادي-بغداد مرورا بمنطقة الخالدية.. وأن التنظيم هاجم الرمادي في 15 مايو 2015 بالسيارات المفخخة والانتحاريين، وبعد يومين من الاشتباكات انسحبت قوات “سوات” والفرقة الذهبية والجيش العراقي إلى شرق مدينة الرمادي مما سهل سقوط المدينة بيد التنظيم.