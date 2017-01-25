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علماء أمريكيون: الضغط العصبي يتسبب في السكتة الدماغية
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علماء أمريكيون: الضغط العصبي يتسبب في السكتة الدماغية

الأربعاء، 25 يناير 2017 01:57 م

كشفت دراسة طبية أجراها فريق من الأطباء الأمريكيين فى جامعة “نيويورك”، ونشرت نتائجها فى مجلة “ذو لانست” الطبية، عن وجود علاقة بين التعرض للضغوط التي يواجهها الإنسان فى حياته، وتأثيرها على الأوعية الدموية وشرايين القلب.

وبينت الدراسة أن هذه الضغوط تعمل على تنشيط جزء فى المخ مسئول عن الخوف، مسببًا التهابات تزيد فرص ترسب الدهون على جدار الأوعية الدموية، وبالتالي التسبب في فشل عضلة القلب لتحدث الإصابة بالسكتة الدماغية.

من ناحية أخرى، قال البروفيسور الفرنسي آلان تدجوري رئيس مركز الأبحاث القلبية في المستشفى الأوروبي جورج بومبيدو في فرنسا، إن خطورة فشل عضلة القلب يأتي فى غضون 24 ساعة من التعرض للصدمات النفسية كوفاة عزيز، لتتضاعف 21 مرة فى ال6 ساعات الأولى، فيما تسهم عوامل التدخين، ضغط الدم المرتفع ومرض السكر بصورة مباشرة فى حدوث السكتات الدماغية والذبحات الصدرية.

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