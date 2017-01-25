بيسكوف: موعد محادثات بوتين وترامب لم يحدد بعد ولا اتصالات بين إدارتي الرئيسينالأربعاء، 25 يناير 2017 02:04 م
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موعد محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، لم يحدد بعد، وأنه لا توجد اتصالات حتى الآن بين إدارتي الرئيسين الأميركي والروسي.
وقال بيسكوف: “حاليا ننتظر، لا أحد يعجل الأمور يجب أن تهدأ هناك”.
وردا على سؤال حول موعد إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين خلال هذا الأسبوع، قال بيسكوف: “لا نعلم حتى الآن، سنعلن عندما نتفق”.
هذا وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر، قد أعلن في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، بخصوص توقيت الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، وأن المفاوضات بهذا الشأن جارية.
ويذكر، أن ترامب تولى مهام الرئاسة يوم 20 كانون الثاني/يناير، ليخلف باراك أوباما في هذا المنصب، ويصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.
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