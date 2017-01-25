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الجيش السورى ينفذ عمليات مكثفة بريفي حمص ودمشق ويسيطر على بئر الفواعرة
الجيش السوري

الجيش السورى ينفذ عمليات مكثفة بريفي حمص ودمشق ويسيطر على بئر الفواعرة

الأربعاء، 25 يناير 2017 01:55 م
وكالات

تمكنت وحدات من الجيش السوري اليوم الأربعاء من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة بئر الفواعرة بريف حمص الشرقي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن وحدات من الجيش السوري حققت تقدما جديدا في عملياتها للقضاء على تنظيم “داعش” الارهابي فى منطقة بئر الفواعرة جنوب مطار التيفور بالريف الشرقي، عقب عمليات مكثفة سقط خلالها العشرات من إرهابيي “داعش” ما بين قتيل ومصاب، إلى جانب تدمير العديد من الاليات الثقيلة والعتاد الحربى للمسلحين.
كما نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك مسلحى تنظيم “داعش” الإرهابي عند طريق خان المنقورة فى ريف دمشق الشمالى الشرقى، ما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين وتدمير آليتين مزودتين برشاشين ثقيلين.

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