تم الافراج عن مشهد اللحظات الأخيرة لبارون المخدرات إل تشابو قبل ترحيله من المكسيك إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة فدرالية في بروكلين الجمعة المقبل.

وأظهرت الصور “خواكين غوزمان” والمعروف باسم “إل تشابو” وهو يجول في زنزانته في سجن سيوداد خواريز بولاية تشيهواهوا بالمكسيك، قبل ان يستقل الطائرة المتوجهة إلى الولايات المتحدة.

ويواجه “إل تشابو” البالغ من العمر 61 عاما تهما بتهريب حوالي 200 طن من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة فضلا عن أطنان من القنب الهندي والهيروين وغيرها من أنواع المخدرات الأخرى، وهو ما قد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة.

وقد تم تسليم “إل تشابو” إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بالتهم الموجهة إليه، وتظهر اللقطات الأخيرة له بزنزانته الصغيرة وهو يرقد على سريره مرتديا ملابس السجن وجوارب بيضاء قبل أن يتم إبلاغه بترحيله ولم يخبره الحراس بأية تفاصيل عن وجهته - وفقا لروسيا اليوم نقلا عن صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية .

وقام سبعة من حراس السجن كانوا متشحين بالسواد من الرأس إلى أخمص القدمين، بمرافقته حتى خروجه من السجن وهو يرتدي الأصفاد التي يتم وضعها على معصميه ويداه فوق رأسه.

وقد بذل “بارون المخدرات” جهودا حثيثة للبقاء في المكسيك لكن السلطات رفضت الطلبات التي تقدم بها، ووصل الخميس الماضي إلى نيويورك لتتم محاكمته في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وحطت الطائرة التي أقلّت “إل تشابو” في مطار لونغ آيلاند ماك آرثر بولاية نيويورك، وفقا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية في بيان لها.

وتم بث شريط تلفزيوني وفقا لصحيفة ” ديلي ميل “، يظهر الإجراءات الأمنية المشددة حول “إل تشابو” باعتبار أنه تمكن في وقت سابق من الهروب من سجنين مكسيكيين.

واتهم اندريس غرانادوس محامي “إل تشابو” الحكومة المكسيكية بمحاولة صرف الأنظار عن الاحتجاجات الوطنية الحالية حول زيادة أسعار الوقود، بتسليمها غوزمان إلى الولايات المتحدة.

ويتم احتجاز غوزمان حاليا في سجن بمدينة نيويورك وكان قد تمكن في السابق في عام 2001 من الهروب من سجنه وألقي القبض عليه في عام 2014، ثم في 11 يوليو 2015 تمكن من الفرار من السجن مرة ثانية وألقي القبض عليه في يناير العام الماضي، واقتيد إلى سجن ألتيبلانو بعد اعتقاله، ولكن تم نقله بشكل مفاجئ في مايو إلى سجن خواريز وأصبح يخضع لحراسة مشددة.