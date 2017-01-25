ميدو: أتمني أن لا يلتقي «الفراعنة» مع هذا المنتخبالأربعاء، 25 يناير 2017 02:10 م
أعرب أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة، عن تمنياته بعدم مقابلة منتخب مصر لكرة القدم نظيره المغربي في حالة تأهل “الفراعنة” لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، متمنيا لقاء الكونغو.
وقال ميدو من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “اتمني اذا صعدنا ان لا نقابل المغرب.. فريق صعب يلعب بنفس أسلوبنا بترك الاستحواذ للمنافس واللعب علي المرتدات وثلاثة في الدفاع ..الكونغو اسهل”.
ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم بنظيره الغاني مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة بدور الـ16 بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون، كما يلتقي منتخبي مالي وأوغندا في إطار المجموعة والجولة نفسها.
ويتصدر المنتخب الغاني المجموعة برصيد 6 نقاط ، ويليه المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويأتي المنتخب المالي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل المنتخب الأوغندي المجموعة بلا رصيد من النقاط ليودع البطولة.
ويحتاج “الفراعنة” الفوز أو التعادل على المنتخب الغاني لضمان التأهل لدور الثمانية بشكل كامل، فيما ضمن المنتخب الغاني صعوده للجولة القادمة.
كما يحتاج الفريق المالي أن يفوز على نظيره الأوغندي بالإضافة إلى هزيمة “الفراعنة” من غانا لتجديد أمالهم في التأهل لدور الثمانية.
اتمني اذا صعدنا ان لا نقابل المغرب..فريق صعب يلعب بنفس أسلوبنا بترك الاستحواذ للمنافس واللعب علي المرتدات وثلاثه في الدفاع ..الكونغو اسهل— Mido (@midoahm) January 24, 2017
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