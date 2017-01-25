ودعت مصر قبل ساعتين الشاعر الغنائي الكبير سيد حجاب، والذي وافته المنية عن 77 عاما بعد صراع مع مرض السرطان .

تُشيّع جنازة الشاعر الراحل سيد حجاب، غدًا الخميس، من مسجد الفاروق في المعادي، بعد صلاة الظهر، على أن يدفن بمقابر العائلة.

ونعت مؤسسات الثقافة المصرية رحيل “حجاب” وأكد وزير الثقافة حلمي النمنم أنه شارك بثورتي يناير ويونيو بكلماته وبجسده، وكتب ديباجة أول دستور يجتمع عليه المصريون بجميع طوائفهم، وكان ابنا بارا وفيا لمصر، كما نعاه المجلس الأعلى للثقافة ودار الكتب المصرية وقصور الثقافة المصرية . ونعاه المبدعون على صفحاتهم على “فيس بوك” ووسائل التواصل الاجتماعي بمزيد من الألم ، كما تحدثوا عن القدر الذي جعل يوم رحيله هو الذكرى السادسة لثورة يناير التي آمن بها ودعا للحرية لنشطائها .

بقصيدته “دقة قدر” لثورة يناير كتب : “شوفنا مين عشق الحقيقة وشمسها.. ومين سعى لطمسها.. ومين تجاهل دمنا.. وضميره ضاع.. طلعين وطلبين الشهادة.. ومين طلب حق الشهيد يجرموا.. أو يحرموا في سجنه من ابنه الوليد..ا”.

سيرة

ولد حجاب في محافظة الدقهلية في 23 سبتمبر/أيلول عام 1940، والتحق بكلية الهندسة، قسم العمارة، جامعة الأسكندرية عام 1956.

كان والد سيد حجاب بمثابة المعلم الأول له في الشعر، فقد كان يشاهده في جلسات المصطبة الشعرية حول الموقد في ليالى الشتاءالباردة وهو يلقى الشعر للصيادين في مباراة يلقي فيها كل صياد ما عنده فكان يدون كل ما يقوله الصيادون ويحاول محاكاتهم وكان يخفى عن والده حتى أطلعه على أول قصيدة كتبها عن شهيد باسم “نبيل منصور” فشجعه والده على المضى قدما في هذا الاتجاه حتى دخل المدرسة وصادق المعلم الثاني شحاته سليم نصر مدرس الرسم والمشرف على النشاط الرياضى والذي علمه كيف يكتب عن مشاعر الناس في قريته.

وقد كان لنشأة سيد حجاب في مدينة المطرية بالدقهلية ـ وهي مدينة صيادين صغيرة على ضفاف بحيرة المنزلة ـ تأثير كبير في شعره، وبدا ذلك واضحا منذ ديوانه الأول “صياد وجنيه”.

وفي إحدى ندوات القاهرة التقى حجاب والشاعر عبد الرحمن الأبنودى، ونشأت بينهما صداقة بعد هذا اللقاء، ثم تعرف إلى أستاذه الثالث صلاح جاهين الذي تنبأ له بأنه سيكون صوتا مؤثرا في الحركة الشعرية.

وفى منتصف الستينات من القرن الماضي احتفى المثقفون بأول ديوان له “صياد وجنية”، وبعده انتقل إلى الناس عبر الأثير من خلال مجموعة البرامج الإذاعية الشعرية “بعد التحية والسلام” و”عمار يا مصر” و”أوركسترا”، وقد كان الأبنودى يقدم معه البرنامج الأول بالتناوب، كل منهما يقدمه 15 يوما وبعد فترة انفصلا وبدأ كل منهما يقدم برنامجا منفصلا. كما شارك سيد حجاب في الندوات والأمسيات الشعرية والأعمال التليفزيونية والسينمائية في محاولة للوصول للجمهور، وقدمه جاهين لكرم مطاوع ليكتب له مسرحية “حدث في أكتوبر”.

كانت أول كتاباته بعد خروجه في مظاهرة ضد الإنجليز عام 1951 بعد مقتل فتى في سنه، وخرج الجميع في جنازات ومظاهرات صامتة، وعندما عاد إلى بيته كتب أول قصيدة شعرية حقيقية في حياته وكان مطلعها: “كنا غزاة وأبطالًا صناديدًا، صرنا لرجع الصدى في الغرب ترديدًا، لكننا سوف نعلو رغم أنفهمُ، ويكون يوم نشورنا في الكون مشهودا”.

انتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة المناجم عام 1958 ولم يكمل دراسته بها وانصرف إلى كتابة الشعر العامي المصري.

كتب حجاب للأطفال في مجلتي “سمير” و “ميكي” في الفترة من عام 1964إلى عام 1967، كما شارك في إصدار مجلة “جاليرى 68” ونشر بها بعض أشعاره ودراساته.

يعد حجاب من أبرز الشعراء المصريين في تقديم الأغنية، كما غنى له الكثير من المطربين المصريين وكتب العديد من فن “الأوبريت” والفوازير المصرية.

وشارك حجاب في كتابة ديباجة الدستور المصري عام 2014.

وحصل الشاعر على العديد من الجوائز كان أبرزها جائزة “كفافيس” الدولية في الشعر عام 2005 عن مجمل أعماله، كما كرمه معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين باعتباره أحد رموز الشعر الشعبي في العالم العربي.

شارات الدراما .. أشهر بصماته

وقد ارتبطت تترات المسلسلات التي قدمها الراحل بأذهان المصريين ومن أشهرها “ليالي الحلمية” ، “الشهد والدموع”، “أرابيسك”، “اللقاء الثاني”،”الوتد”، “الوسية”، ذئاب الجبل”، “المال والبنون”، “بوابة الحلواني”،”زيزينيا”، “أبنائي الأعزاء شكرا”، “البحار مندي”، “عصفور النار” وغيرها من الأعمال الدرامية البارزة .

ومن كلمات قصائده الغنائية للدراما نقتطف :

من “اللقاء الثاني”

“زي الهوا ساير وخيال الطيف

أحلي سنين العمر بيننا تمر

يا نعيش هوانا حلم ليلة صيف

يا تتوه خطانا في ليل شتانا المر”

من “ليالي الحلمية”

“من انكسار الروح في دوح الوطن

يجي احتضار الشوق في سجن البدن

من اختمار الحلم يجي النهار

يعود غريب الدار لـ أهل وسكن”

“ما تسرسبيش يا سنينا من بين ايدينا

ولا تنتهيش ده احنا يا دوب ابتدينا

واللى له أول بكرة حيبان له آخر

وبكرة تفرج مهما ضاقت علينا”

من “المال والبنون”

“«قالوا زمان دنيا غنية وغروره،

قلنا واللي تغره يخسر مصيره..

قالوا الشيطان قادر وليه ألف صورة،

قلنا ما يقدر على اللى خيره لغيره».

من “الشهد والدموع”

«تحت نفس الشمس وفوق نفس التراب

كلنا بنجرى وراء نفس السراب،

كلنا من أم واحدة أب واحد

دم واحد بس حاسين باغتراب»

من “الوسية”

“مين اللي قال الدنيا دي وسية،

فيها عبيد منكايد وفيها السيد..

سوانا رب الناس سواسية

لا حد فينا يزيد ولا يخس ايد”.

من “أرابيسك”

وينفلت من بين إيدينا الزمان

كأنه سَحبة قوس فى أوتار كمان

وتنفطر ليّام.. عقود كهرمان

يتفرفط النور.. والحنان.. والأمان

وينفلت من بين إيدينا الزمان