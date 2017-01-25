أكدت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أنها قررت التنازل عن راتبها بجامعة المنصورة لمدة عام وتقديمه إلى صندوق “تحيا مصر”، ولكن إدارة الجامعة تسبب لها الكثير من المشكلات على خلفية هذا القرار وتمنعها من حضور الامتحانات بين طلابها على الرغم من اختيارها لتكون عضوة في اللجنة العلمية التي تساهم في ترقية الأساتذة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” المذاع على شاشة “دريم”، اليوم الأربعاء، إها تقدمت وعدد من النواب بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي لمعرفة سبب منعهم من التدريس وحضور الندوات ودخول لجان الترقية وفقا للائحة الداخلية للجامعات، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا بحصولها على كل حقوقها وبناء عليه قررت التبرع براتبها لمدة عام إلى “تحيا مصر” تجدد شهر فبراير من كل عام.

واستنكرت الاتهامات الموجهة إليها بطلبها أموال غير مستحقة من الجامعة، مضيفة “مينفعش العلم يقف ومتقابلش مع الطلبة بتوعي وان امنع من تأدية واجبي العلمي.. انا بقالي أكثر من 35 سنة بدرس”.