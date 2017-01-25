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الكويت نتفذ «الإعدام» في مصريين اثنين
اعدام - إعدام - أعدام

الكويت نتفذ «الإعدام» في مصريين اثنين

الأربعاء، 25 يناير 2017 11:28 ص

تنفذ السلطات الكويتية اليوم،الأربعاء، أحكام بالإعدام صادرة بحق عدد من المتهمين بجرائم قتل ومخدرات.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن أبرز المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، الشيخ فيصل الصباح المدان بجريمة قتل الشيخ باسل الصباح، ونصرة العنزى المدانة بإشعال النيران فى خيمة عرس فى منطقة العيون بالجهراء أودى بحياة 59 شخصا، وإثيوبية، إضافة إلى 4 وافدين، اثنين من الجنسية المصرية وثالثة فيليبينية وبنغالى.

واتخذت وزارة الداخلية الاستعدادات كافة لتنفيذ أحكام الإعدام، حيث تم طلب دعم وإسناد من القوات الخاصة والنجدة، وحضور رجال الأدلة الجنائية، والتنسيق مع وزارة الصحة.

وقالت صحيفة الرأى، إن أقرباء المحكومين زاروهم أمس فى السجن، حيث التقوا معهم لبعض الوقت بناء لإذن وزارة الداخلية، كما تم إبلاغ سفارات المقيمين الذين ستنفذ بهم الأحكام لزيارتهم والتواصل معهم.

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