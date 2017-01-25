العراق:"الحشد الشعبي" تصد هجوم "داعش" شرقي محافظة صلاح الدينالأربعاء، 25 يناير 2017 11:25 ص
تمكنت قوات “الحشد الشعبي” العراقية من صد هجوم لتنظيم”داعش” الإرهابي فجر اليوم الأربعاء، شرقي محافظة صلاح الدين شمالي العراق، بينما انفجرت سيارة مفخخة كانت متوقفة بجوار مبنى مديرية المنتجات النفطية في شارع 17 وسط الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق.
وذكر إعلام الحشد الشعبي ومصادر أمنية أن داعش هاجم نقاط مرابطة أمنية لحشد العشائر في تل كصيبة ومطيبيجة شمالي قضاء الضلوعية شرقي صلاح الدين وتم صد مسلحي التنظيم وقتل وإصابة العديد منهم وتدمير 3 سيارات بإسناد من الطيران العراقي، مؤكدا عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالمناطق المستهدفة وتقوم القوات بتمشيط وملاحقة المسلحين الفارين في منطقة التلال القريبة في “كصيبة” ومحيطها.
وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الحشد وإصابة اثنين آخرين، موضحة أن مسلحي داعش وصلوا لمفرق الحدادية الرابط ما بين تكريت وكركوك وطوزخورماتو، وقالت إن طيران الجيش هاجم طرق إمداد وسيارات داعش.
من جهة أخرى، دمرت طائرات تركية 12 هدفا لمنظمة حزب العمال الكردستاني “بي كيه كيه” في غارات نفذتها على معاقل المنظمة شمالي العراق.. وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان صحفي اليوم، أنه بناء على معلومات استخبارية نفذت الطائرات التركية الليلة الماضية غارات على مواقع للمنظمة في مناطق أفشين - باسيان وغارا وزاب وهاكروك شمالي العراق.
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