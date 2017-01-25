بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سبل تعزيز التعاون بين مصر ولبنان، والترتيب لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اللبنانية بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ونقلت نصر، في مستهل زيارتها التي بدأتها اليوم إلى لبنان -وفقا لبيان للوزارة - تهنئة حكومة جمهورية مصر العربية لرئيس الوزراء اللبناني بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية الجديدة، معربة عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والاقتصادية مع لبنان وآفاق التعاون الواسعة التي تربط بين البلدين، كما أكدت مواصلة مصر دعمها الكامل للشعب اللبناني الشقيق.

من ناحيته، أكد الحريري تقديره للدور المصري في المنطقة وتطلعه لزيارة مصر قريبا، وعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية والتركيز على خروجها بنتائج عملية ومشروعات تعود بالنفع على كل من المواطن اللبناني والمواطن المصري.

وأشار الحريري إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة ومن بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني على الرغم مما مر به البلدان الشقيقان من ظروف صعبة في الفترة الماضية، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى الدور الحيوي والهام الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين وما يترتب عليه من أهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري اللبناني، مؤكدة أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لأفريقيا عن طريق مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا، ستؤدى إلى إحداث طفرة في الاقتصاد العربي عن طريق تصدير المنتجات العربية إلى الدول الإفريقية وتنمية التجارة على المستوى الإقليمي وخاصة التجارة العربية الأفريقية، والشراكة بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.