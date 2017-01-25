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بريطانيا تمنح 1.1 مليار جنيه إسترليني للدول الأكثر فسادا في العالم
علم بريطانيا

بريطانيا تمنح 1.1 مليار جنيه إسترليني للدول الأكثر فسادا في العالم

الأربعاء، 25 يناير 2017 11:21 ص
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تخطط المملكة المتحدة لمنح أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني من المساعدات للدول الأكثر فسادًا في العالم هذا العام.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن أن المسئولين عن المساعدات سيعززون الإنفاق في أسوأ 20 دولة في العالم بنحو 162 مليون جنيه إسترليني أي نحو زيادة 17.2%، وذلك بالرغم من المخاوف من سرقة هذه الأموال من قبل المسئولين أو الاستيلاء عليها من قبل الإرهابيين.

ويشمل المستفيدون من هذه المنح الدول التي دمرتها الحروب مثل الصومال والسودان، وليبيا حيث سيطرت قوات تنظيم “داعش” على بعض الأماكن.

ونشرت حملة منظمة الشفافية الدولية ترتيب الجدول السنوي للفساد ويظهر أن 11 من الدول الأكثر فسادًا من أصل 20 يتلقون المعونات المالية البريطانية، ووفقًا لتوقعات وزارة التنمية الدوليةالبريطانية، سيتم إنفاق نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني من ميزانية المملكة المتحدة السنوية على المساعدات الخارجية في تلك البلدان في 2016-2017.

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