تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من رصد أحد التشكيلات الإجرامية التي استهدفت تقويض الأمن الاقتصادى للدولة، لتحقيق أرباح مادية كبيرة من خلال تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت.

وكانت معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى تضمنت اضطلاع تشكيل عصابى باتخاذ بعض الشقق السكنية كمقار لتشغيل عدد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة لتحويل المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت خارج المنظومة المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبالمخالفة للقانون.

وكشفت عمليات المتابعة والتحريات الميدانية عن تسبب التشكيل العصابى المشار إليه في تكبيد الدولة خسائر مادية كبيرة بلغت نحو 573 مليون جنيه، فضلًا عن خطورة نشاطها الإجرامى على الأمن القومى المصرى في ضوء سهولة التنصت على تلك المكالمات من جهات مختلفة.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية المعنية عقب استئذان النيابة العامة، من ضبط 3 من عناصر التشكيل العصابى وتحديد آخرين من المتورطين في تلك الأعمال الإجرامية وتفتيش 13 شقة سكنية بمحافظتى القاهرة والشرقية، اتخذها المذكورون وكرًا لتنفيذ أنشطتهم المؤثمة قانونًا، مما أسفر عن ضبط عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلى والتوصيلات الكهربائية وخطوط التليفون المحمول وأجهزة الإرسال غير المصرح بتداولها أو استخدامها إلا بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وجار مواصلة الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.