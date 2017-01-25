سأل مجموعة من الشباب عبر برنامج 9090 المذاع على الراديو، الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر عن رأيه فيما يحدث لأبو تريكة ؟ “.

وأجاب الهلالي قائلا: أنا لا أعرف الحقيقة ولكن أنا مواطن كسائر المواطنين علمت بالخبر من وسائل الإعلام، ولكنني مواطن أحسن الظن في مؤسسات الدولة، لافتا الى أن أبو تريكة لاعب خلوق وعلى قدر كبير من التواضع وتعامله مع الجميع حتى الآن تعامل راقي جدا.

وتابع: عندما تعلن احدى مؤسسات الدولة أن هناك أموالا وشركات تضر بالدولة وأبو تريكة له أسهم بها، مشيرا الى أن الجهات الرقابية بالدولة نثق بها تماما، وإن كان يمكن القول إذا كانت هذه الاتهامات باطلة فهو ابتلاء وإن كانت صحيحة فهو حق وتم اخذه. فأخلاق أبوتريكة جانب وتعاملاته المادية جانب آخر.

وأردف: “يوم القيامة يأخذ كل إنسان حقه أما في الدنيا يا ما في السجون مظاليم وحق المظلوم لا يضيع أبدا وطالما الأمر مازال قيد التحقيق فيجب الانتظار حتى نرى النتائج النهائية للتحقيقات ولا يصح الا الصحيح ولو افترضنا جدلا أنه حدث ابتلاء لأبو تريكة فالحديث النبوي يقول: “ومازال البلاء ينزل على العبد حتى يخرج من الدنيا ولا خطيئة عليه”، فمن رحمة الله أن جعل الابتلاء تخفيف عن الإنسان”.

وشدد الهلالي على الشباب بضرورة الدعاء لأبو تريكة بأن يكشف الله عنه الهم والغم ورفع البلاء عنه هو وجميع المظلومين وأصحاب الحقوق، وكذلك ندعو لمصر بأن ينصرها الله على المتآمرين عليها.