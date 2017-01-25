أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تذليل كافة العقبات التى تواجه صناعة المستلزمات الطبية بإعتبارها احد الصناعات الهامة التى ترتبط إرتباطا وثيقا بصحة وسلامة المواطن المصرى،خاصة فى ظل توافر العديد من فرص النمو الواعدة بهذا القطاع والتى تؤهله لتغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات الي مختلف الاسواق الخارجية وكذا جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات والذى تناول أهم التحديات التى تواجه صناعة المستلزمات الطبية فى مصر وسبل التصدى لها، وكذا خطط الشعبة للنهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة، حضر الإجتماع الدكتورة/ فاتن عبد العزيز مستشار وزير الصحة لشئون الصيادلة الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير ان هناك تعاوناً وتنسيقاً مستمراً مع وزارة الصحة لحل كافة المشكلات التى تواجه المصنعيين فى قطاعات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم خاصة المتعلقة بآليات التراخيص والتسجيل والمواصفات القياسية بهدف الوصول الى قرارات وحلول عملية تحقق الصالح العام للمواطن المصرى وللصناعة المحلية على حد سواء ، مشيراً إلى أن مصر تمتلك امكانات كبيرة فى كافة منظومة الصناعات الدوائية ومستلزماتها وهو الأمر الذى يستوجب تعظيم الاستفادة منه لزيادة صادرات هذا القطاع خاصة للسوقين العربى والافريقى، وكذا تحقيق الإكتفاء الذاتي وتلبية كافة إحتياجات السوق المحلى دون الإعتماد على الإستيراد من الخارج.

وأضاف الوزير أن الإجتماع استعرض أهم التحديات التى تواجه صناعة المستلزمات الطبية فى مصر وإقتراحات أعضاء الشعبة لحلها والتى يأتى على رأسها تسهيل عملية استخراج التراخيص والأوراق والموافقات اللازمة للإستيراد والتصدير والإفراج عن المواد الخام، والرقابة على المصانع العاملة بهذا القطاع الهام، إلى جانب السماح للمصانع القائمة فى المناطق الحرة بإستخراج سجل صناعى لتسهيل عملية مشاركتهم فى المناقصات الخارجية فقط وليس فى إطار السوق المحلى هذا فضلاً عن ضرورة وجود قواعد مرجعية تتعلق بتعريف المستلزم الصحى.

ومن جانبه قال الدكتور امجد خلف نائب رئيس شعبة غرفة المستلزمات الطبية ان هذه الصناعة من الصناعات المهمة حيث توفر نحو 10 الاف فرصة عمل ويصل حجم انتاج وتصنيع الشركات المصرية من المستلزمات الطبية داخل السوق المحلي حوالى 30% من اجمالى احتياجات السوق المحلى الى جانب التصدير الي العديد من الاسواق الخارجية ،لافتا الي سعى الشعبة لزيادة ومضاعفة هذه الارقام خلال المرحلة المقبلة .

واشار إلى أهمية التعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع الواعد خاصة تعدد الجهات المنظمة لهذه الصناعة وتضاربها وعدم وجود قواعد منظمة لتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية بالاضافة الي إرتباط مسمى صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالصناعات الدوائية بالاضافة الي المشاكل البيروقراطية التي تواجه الصناع والمستثمرين داخل عدد كبير من الهيئات والمصالح الحكومية.