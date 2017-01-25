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مصادر: تغييرات في «الضرائب العقارية»
وزارة المالية المصرية

مصادر: تغييرات في «الضرائب العقارية»

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:57 ص

توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، إجراء تغييرات جذرية فى مصلحة الضرائب العقارية، وإعادة هيكلة وتطوير منظومة العمل لتطبيق الضريبة العقارية، بما يحقق المستهدف منها فى تحصيل إيرادات الخزانة العامة للدولة.

ولم يستبعد المصدر، في تصريحات لصحيفة “الوطن” الورقية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن تطال التغيرات المرتقبة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك على خلفية ضبط مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية في قضية “رشوة”.

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