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خبير أمني يسرد رحلة تحول مسار ثورة 25 يناير
ثورة يناير

خبير أمني يسرد رحلة تحول مسار ثورة 25 يناير

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:59 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد اللواء علاء بازيد، مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن ثورة 25 يناير بدأت شعبية، لأن أسبابها منطقية ومطالبها مشروعة “عيش، حرية، كرامة إنسانية”، وقامت الثورة على ظلم المحسوبيات وعلى تزوير الانتخابات، والتى أدت إلى سخط عام من الشعب على الدولة والحكومة، ولكن تحول مسارها بعد انقضاض المنتفعين عليها.

وقال في حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على شاشة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن ثورة يناير تحول مسارها بعد انقضاض دول اقليمية وعالمية وجماعات إسلامية عليها، فتغير مسارها الى محاولة هدم الدولة.

وأردف أن هذه الجماعات حاولت إسقاط الشرطة وتدمير الدولة المصرية، إلا أنها نجحت بالتعاون مع القوات المسلحة في حماية الشعب والتصدي لأي ضربات خارجية، موضحا أن الشرطة تغيرت عقيدتها بعد ثورة يناير من حماية النظام إلى حماية الشعب، وأصبح دورها الأساسي تنفيذ القانون على الجميع دون تجاوزات.

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