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الأربعاء 25 يناير 2017 10:34 صباحاً
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مقتل 17 «داعشياً» في إطار عملية درع الفرات
عناصر من الجيش التركي

مقتل 17 «داعشياً» في إطار عملية درع الفرات

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:33 ص
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أعلن الجيش التركي اليوم الاربعاء، عن مقتل 17 مسلحا من تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الساعات الـ24 الماضية في سياق عملية “درع الفرات” العسكرية.

وجاء في بيان صدر اليوم، عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، أن الجيش التركي أصاب خلال الفترة المذكورة 180 هدفا لتنظيم “داعش” بشمال سوريا من البر والجو، في اليوم الـ 155 لعملية “درع الفرات”.

وأكد البيان أن سلاح الجو التركي نفذ غارات على أهداف لـ”داعش” بمحيط مدينة الباب، أسفرت عن تدمير ملجأ لـ”داعش”.

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