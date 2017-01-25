إصدار أول 15 شهادة شفاء من مرض «فيروس سي» في قنا

كشف الدكتور قدري السعيد، المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، عن أنه تم إصدار أول 15 شهادة شفاء من مرض فيروس “سي” وجميعهم من محافظة قنا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم الأربعاء، أنه يمكن استخدام هذه الشهادة كأحد مصوغات التعيين في مصر، موضحا أنهم يتفاوضون حاليًا لاستعمال الشهادة للتوظيف في الخارج وليس داخل مصر فقط.