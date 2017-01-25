التجاهل والنسيان مصير أبطال الميادين الثورية

لا حق لحيٍّ إن ضاعت في الأرض حقوق الأموات

مصطفي كامل : هذه الأمة بلاني الله بأن أكون واحدًا من أبنائها

فرنسا تعلمت أن الديمقراطية ليس في الوحدة بل .. إدارة الاختلاف

درس هتلر : المعارضون أول الضحايا ومن بعدهم مؤيدو الزعيم والصامتون!

برلمانات مصر على مقاس الأنظمة الملهمة وليس الشعب

أنت وطني حتي تنتقد سياسات الرئيس فتتحول لخائن و عدو

تجارب الدول تثبت أن للظلم نهاية .. ربما لا نشهدها نحن!

من أعماق كتب التاريخ المنسية، قرر الكاتب الصحفي المصري بلال فضل أن يهدينا تأملات في ظاهرة الولع بالطاغية في تاريخ العالم، وقراءة في تاريخ الزعيم الملهم ، متسائلا متى ننصف شهداء الثورة وأبطالها (ثورة 19 طبعا)؟ .. وهو ما يصفه “فيتامينات للذاكرة” كي نعى “كيف ترشق الشعوب في الحيط؟”.

يبدأ الكاتب عمله مع “طبائع الاستبداد للكواكبي” والذي يقول فيه : ” لا يخفى على المستبدّ، مهما كان غبياً، أنْ لا استعباد ولا اعتساف إلا مادامت الرّعية حمقاء تخبط في ظلامة جهل وتيه عماء ..ترتعد فرائص المستبدُّ من العلوم التي تُكبر النفوس، وتوسّع العقول، وتعرّف الإنسان ما هي حقوقه وكم هو مغبون فيها، وكيف الطلب، وكيف النّوال، وكيف الحفظ. “

الولع بالطاغية

الغرام الشعبي بالطاغية، الذي يتجاوز كونه غراماً بشخص، ليصبح غراما ًبقدرة الطاغية على سفك الدماء وقمع الآراء المختلفة، وهو ما ينتج أثراً مدمراً، يستمر فترة تطول أو تقصر، حسب قدرة الشعوب على مراجعة نفسها، وتجنبها تكرار أخطاء الماضي المؤلمة. “

يؤكد فضل أن توظيف حب الشعب للطاغية في تبرير القتل أمر مشترك بين الأنظمة القمعية كافة ، فيصبح الناس في ظل الحاكم القاتل نوعين: “أناس عبارة عن جلود وآخرون عبارة عن سياط، ويصبح بقاء الحاكم القاتل على الكرسي فترة طويلة، متوقفاً على مهارته في إدارة الصراع بين الطرفين، وفي إلقاء الكم اللازم من الفُتات للأطراف التي يحتاج إلى دعمها، حتى لا تنفجر غاضبة، فتطيحه من على كرسي الحكم.

وأن الناس “الطيبين” يشاركون، أحياناً، في ارتكاب المجازر، فضلاً عن تبريرها، لأنهم يزيحون مسؤولية ما جرى إلى السلطة، والجميع ينسى أنك حين تفقد الإنسانية في التعامل مع خصومك، تأذن لهم بالتحول إلى حيوانات متوحشة، وحينها تبدأ الأطراف الأضعف في افتراس بعضها، إلى حين ينفجر الوطن بكل من فيه، وعلى كل من فيه، أنصاراً كانوا أم خصوماً، جلادين أم ضحايا.

حقيقة وحدة الصف

“اللهم لا تجعلنا على قلب رجل واحد ” ! بهذا الدعاء يجعلنا “فضل” نفكر في مصائر الدول التي ظنت أن الصف الواحد والتجمع على قلب حاكم واحد هو طريقها الأكيد للتقدم، فسحقت كل رأي مختلف ، و اتهمته بشق الصف و زعزعة الجبهة الداخلية .

وأشار أن ما تدعونا إليه وسائل الإعلام حاليا عن ضرورة الاجتماع على قلب رجل واحد ، لا تعني أبدا التوحد حول مبادئ مشتركة مثل الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة ، بل ما يعنيه الإعلام التوحد حول تمجيد شخص القائد الملهم ، وعلى الحفاظ على حق مؤسسات الدولة المترهلة الفاشلة في أن تمارس المزيد من النهب والسلب والفساد دون رقيب ولا حسيب.

ويقول فضل : جرب أن تتحدث مع أحد الذين يتحدثون عن أهمية التوحد وخطورة شق الصف، لتقول له في البداية إنك من أنصار الرئيس الملهم القائد الضرورة عبد الفتاح السيسي، وإنك لا ترى غيره بديلًا ولا أملًا، وستجد منه حفاوة شديدة ، ثم جرب بعدها أن تقول له نقدًا لممارسات جهاز الشرطة التي تقوم كل يوم بتجذير مشكلة الإرهاب وتعميقها، أو نقدًا لارتفاع ميزانية الشرطة والجيش على حساب ميزانية الصحة والتعليم اللتين لن تنهض البلاد إلا بهما، أو أي نقد من أي نوع لأي من مؤسسات الدولة، وعندها ستجد نفسك وقد تحولت فجأة من خانة الأحرار المحبين لمصر إلى خانة الأعداء الراغبين في شق الصف، وكأن المطلوب منك أن يلازمك الخرس وأنت تسير خلف القطيع .

ويستعيد الكاتب ثورة يوليو التي سعت لبناء دولة الصف الواحد الذي يدهس كل من يعارضه إما بالإعدام أو الاعتقال أو النفي .

والثورة الفرنسية التي رأى دعاة الاستقرار من الفرنسيين أنها قضت على الهدوء السعيد الذي يعيشونه ، وعن ذلك قال المؤرخ الفرنسي “نورمان هامبسن” أن تصوير فترة ما قبل الثورة بالهدوء السعيد هو ” تضليل خطير” فالانقسام الذي عايشه الفرنسيون لم يولد فجأة مع الثورة بل كان بسبب الاستقرار الظاهري ، الذي كمن تحت سطحه الصراعات والمشاكل التي انفجرت من حكم الملكية و الإقطاع و الكنيسة .

و أوضح الكاتب أن فرنسا لم تتعلم بسهولة أن الديمقراطية لا يعني أن يتفق الناس مع بعضهم في الرأي ، بل أن ينجحوا في إدارة صراعاتهم مع بعض في ظل القانون ، الذي يمنع تحول المجتمع إلي غابة .

و عندما أراد هتلر تمرير قانون في البرلمان يسمح له وحده بإصدار القوانين دون موافقة البرلمان ، كان الاشتراكيون الذين جرؤوا على الرفض أول ضحاياه، لكن قائمة الضحايا اتسعت فيما بعد لتشمل كل مؤيدي هتلر ومنافقيه والمبررين له والصامتين عليه، لتتخلص ألمانيا من كل أعدائها وتصبح بلدًا موحّد الصف، دون أن يدري أهلها أن ذلك الصف الموحد لم يقدها إلا إلى الدمار الشامل.

برلمان الزعيم!

تحدث بلال فضل عن ” برلمان الزعيم الملهم .. وكيف ترشق الشعوب في الحيط ” قائلا : مع أن الجيش كان قد وعد الشعب بأن يعود إلى ثكناته فورًا بعد ثورة يوليو ، ليترك لممثلي الشعب تحقيق أهداف الثورة وأحلامها، إلا أن الأمر انتهى نهاية حزينة، بعد تواطؤ الإخوان المسلمين وعدد من القانونيين المنتمين لأحزاب الأقلية على تحريض قيادات الثورة ضد الوفد وغيره من الأحزاب الكبيرة، ومطالبتهم بأن يقوموا بتطهير الحياة السياسية من تلك الأحزاب التي تم تحميلها كل خطايا العهد السابق، ، ولينتهي الأمر بتخلص العسكريين الحكام من الوفد وغيره من الأحزاب، ثم بتخلصهم من الإخوان والقانونيين الذين ساعدوهم، ثم بتخلصهم من قوى اليسار المتناحرة والسيطرة على النقابات والصحف، وخنق المجال السياسي، ليصبح الأداء السياسي المسموح به متاحًا فقط تحت قبة مجلس الأمة .

هذا البرلمان الذي جاءت بدايته لتعبر عن مستقبله أيضا ، حيث أذاع الإعلام انتخاب عضو مجلس قيادة الثورة عبد اللطيف البغدادي كرئيس لمجلس الأمة بالإجماع ، قبل دخول النواب للبرلمان من الأساس ! .

فكان مجلس الأمة الجديد، منذ افتتاحه، مصنوعًا على مقاس دولة الضباط وطبقًا لمواصفاتهم السياسية القياسية ، وكان يتم غربلة دقيقة لكل المرشحين تحت سمع و بصر وبطش الأجهزة الأمنية ليكون البرلمان خالٍ من الذين وصفهم عبد الناصر بـ “أعداء الشعب” ، وكذلك المواد المعارضة ، فعندما حاول أحد أعضاء الحديث عن المعتقلين السياسيين ، نفي زكريا محي الدين وزير الداخلية بشدة وجود أي معتقلين سياسيين في مصر، ليعود المجلس إلى دوره المرسوم بإقرار القوانين التي كان يحتاج عبد الناصر إلى إصدارها عبر المجلس .

فكان برلمانًا صوريًا مصنوعًا بانتخابات كرتونية تتحكم فيها الأجهزة الأمنية، تمامًا ككل البرلمانات التي أعقبته في عهدي السادات ومبارك؛ حيث بدأت تتزايد شيئًا فشيئًا المساحات المسموحة لنواب المعارضة، لكي يضفوا شرعية على القوانين والقرارات التي تخرج دائمًا حاصلة على الأغلبية الساحقة ، ومطابقة لرضا ولي النعم وطلبات حاشيته.

وبعدما أطاحت ثورة يناير بمبارك وبرلمانه ، حول أعضاء جماعة الإخوان والتيارات السلفيةعدد من جلسات البرلمان إلى مسرح هزلي، ورفضوا تمرير قوانين مهمة كان يمكن أن تساعد على محاكمة المسؤولين المتورطين في القتل وإعادة الأموال المهربة، وساعدت الكثير من المواقف التي اتخذوها بالتنسيق مع المجلس العسكري على إشعال نار الاستقطاب السياسي وتخييب الآمال التي عقدها الكثير من شباب الثورة على المجلس .

وبعد عزل مرسي عن الحكم، طلب التفويض الشعبي الذي وصل به الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة ، شهدنا لاءات من قبل “لا حرية لأعداء الشعب، لا للأحزاب الكرتونية، لا لعملاء الخارج، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” لتدوي في سماء الوطن، ويتم إخراس وتخوين كل من يطالب بمناخ ديمقراطي سليم ، ليُصنع من هؤلاء الآن مشروع برلمان على مقاس الزعيم الملهم، لتعيد مصر ذلك الفيلم الهابط من جديد ، على أساس أنه يمكن أن يفضي إلى نهاية سعيدة هذه المرة.

متي ننصف شهداء الثورة

تحت عنوان ” متى ننصف شهداء وأبطال الثورة.. أقصد ثورة 19؟ ” ، يقول بلال فضل :” لم يكن غريبًا أن تمر الذكرى السنوية لاندلاع ثورة 1919 في صمت شبه مُطبق، خاصة وقد أصبحنا نعيش في بلد يعمل حكامه جاهدين، على أن يتحسس المواطن جيبه الفارغ ويشكو حاله الواقف، وينعي حظه العثر، كلما سمع كلمة ثورة، حتى ولو كانت قد حدثت سنة 1919”.

و أشار في كتابه لدور الأزهر في حشد الجماهير للمطالبة بالحرية و الاستقلال في ثورة 19 ، منتقدا وضعه الآن الفاقد للاستقلالية والحرية اللازمتين للقيام بدوره .

وأكد فضل أن ثورة 19 هي الأسعد حظا في تاريخ مصر لما لها من مكانة في ذاكرة المصريين الجمعية ، بينما اختزلت كتب التاريخ الثورة العرابية في شخص أحمد عرابي وعدد من رفاقه ، ونسوا مئات الشهداء الذين سقطوا في المعارك العنيفة ، و لم تسلم ثورة 19 أيضا من ذلك ، فاختزلت كتب التاريخ الرسمية كفاح المصريين في عدد محدود من الزعماء السياسيين على راسهم سعد زغلول ، دون أن يتم إنصاف كثير من أبطال الثورة وتضحياتهم بأجسادهم وأرواحهم لولاهم ما نجحت الثورة ، مشيرا أن التجاهل والنسيان أصبح مصير أبطال الميادين الثورية .

لذا احتفي فضل بمجلدات “سنوات ما قبل الثورة ” للمؤرخ الصحفي صبري أبو المجد ، و الذي جاب في الأربعينات ربوع مصر بحثا عن أسماء الشهداء الأحياء من ثورة 19 ، ليخرج بحصيلة مشرفة من الأسماء الثورية العظيمة جمعهم في أربع مجلدات .

و يتواصل ضياع التاريخ الحقيقي لمصر وسط زفات موالد التزييف والدجل، ويسود بين شعبها التوهم بأن مصر من الممكن أن تشهد تقدما أو استقرارا، إذا فرطت في تضحيات أبنائها من الثوار والمناضلين، وأن أهلها يمكن أن يجدوا خلاصهم في رفع شعار “الحي أبقى من الميت”، مع أن التجارب المريرة المتتالية أثبتت مقولة نجيب سرور: “لا حق لحيٍّ إن ضاعت في الأرض حقوق الأموات”.

نهاية الظلم

” طبعًا للظلم نهاية.. المشكلة أننا قد لا نشهدها ” .. يقول بلال فضل : ” بعد قراءة هادئة لما استطعت إليه سبيلًا من وقائع التاريخ،”؛ ستدرك فعلًا أن “الظلم لا يدوم وأن لكل ظالم نهاية”، لكن ربما كان لُبّ المشكلة في هذه الحياة الدنيا، أننا أيضًا كبشر لا ندوم؛ ولذلك لا نشهد نهاية الظلم إلا إذا كنا محظوظين، لذا على كل من يقاوم الظلم أن يربط ذلك برؤيته لنهاية الظالمين على حياة عينه، ومشاهدته للعدل وهو يتحقق في الكون، إن سلمنا جدلًا أن هناك إمكانية لتحقق عدل كامل قبل أن تتوقف الأفلاك عن الدوران. “

و يؤكد أن العدالة لا تتحقق كمنحة مجانية من السماء؛ بل تحققت حين سعى إليها من قاوموا الظلم ورفضوه وأنكروه ، و وقائع التاريخ تؤكد أن هناك نهاية تعيسة تحل بكل ظالم، بشكل أو بآخر، إما في حياته أو بعد مماته بسنين أو قرون، لتمنع تخليده بالشكل المشرق الذي تمناه .

ويضرب فضل أمثلة لمقاومين الظلم عبر التاريخ الذين تأخرت نهايتهم السعيدة كثيرا و لكنها تحققت في النهاية ، ومنهم الشاعر التركي الكبير ناظم حكمت الذي جرد من جنسيته و اعتقل وصودرت أعماله و نفي ، و لكن ذلك جعل أعماله تنتشر أكثر ، ويخلد اسمه ، في حين لا ترد أسماء من اعتقلوه وجعلوا حياته جحيما إلا بالخزي و العار ، وكذلك جورج ألسر معارض النازية الذي أراد منع الحرب و اغتيال هتلر ، فتم القبض عليه و إعدامه ، واليوم تتبرأ ألمانيا من هتلر بينما وضعت صورة ألسر علي طابع بريد عليه عبارة “أردت أن أمنع حدوث حرب ” ، و روزا لوكسمبورغ التي دقوا عظامها بالبنادق وجان دارك التي حرقوها وقالوا عنها مهرطقة ، وغيرهم من سير العديد من مقاومي ومقاومات الظلم عبر التاريخ، الذين لم يُكتب لهم أن يعيشوا ليروا، كيف صاروا نماذج بشرية ملهمة .

و ضرب فضل أمثلة لبلاد كالأرجنتين وهولندا وكولومبيا وجواتيمالا وغيرهم قاموا برغم مرور عقود من الزمن بفتح قضايا قديمة في القتل و التعذيب و حققوا فيها و حاكموا الفاعلين وحققوا العدالة و إن جاءت متأخرة .

آخرهم في 2016 حكمت محكمة بوينس آيرس بالسجن المؤبد على أربعة عسكريين قاموا في سبعينيات القرن الماضي باختطاف وتعذيب ثلاثة فنانين معارضين، هم إكتور أوستريلد أشهر رسام كاريكاتيري في تاريخ الأرجنتين، والكاتب الروائي أرولد كونتي، والسينمائي ريموندو جليثير، ضمن أكثر من مئتي معارض سياسي تعرضوا للخطف والاحتجاز بمركز اعتقال سري يقع خارج العاصمة .

اليأس والأمل الوحيد

” إذا كان هناك بيننا من سيعبر هذه الفترة العصيبة التي لم تعد تمر بغيرها البلاد، وهو محتفظ بأكبر قدر ممكن من صحته وضميره وعقله وإنسانيته، فسيكون حتمًا من أولئك الذين يعتبرون أن اليأس ليس خيانة ولا ترفًا ولا رفاهية ولا انهزامًا ولا عيبًا، لأن اليأس في الواقع ربما كان أملك الوحيد” .

واستشهد فضل بمقولة ” لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة” لمصطفي كامل و الذي أثبت بنفسه أنه يمكن الحياة مع اليأس ، ولكن حتى لو يأست من

تحقيق أحلامك هذا لا يعنى خيانتها أو العمل ضدها .

و كما قال ” “لو لم أكن مصريًّا لوددت أن أكون مصريًّا” كتب أيضا ” هذه الأمة بلاني الله بأن أكون واحدًا من أبنائها” وهي مقولة جاءت ضمن سطور رسالة بعث بها إلى صديقه فؤاد سليم حين زادت الدسائس ضده ووجد نفسه منفيًا خارج مصر وقد تقطعت به السبل دون مال ولا معين .

كما استشهد بكلمات الأديب اليوناني نيكوس كازنتزاكيتس في مسرحيته “عطيل يعود ” :

“ليس ثمة أمل قد بقي غير اليأس ..إنما الوجود هذه اللحظة الحاضرة المليئة بالمرارة والحلاوة أيضًا، وإني أستمتع بها إلى آخر قطرة فيها… إني أطرد من بالي أكبر المغريات ألا وهو الأمل، وأحرم نفسي من متعته، إننا نقاوم لأن المقاومة هي كرامتنا، إننا نغني ولو لم تكن ثمة أذن تسمعنا، لا تسأل: أين نذهب، هل سيقدر لنا النصر يومًا؟ ما الهدف من كل هذه المعركة؟ لا تسأل، قاوم فقط واعلم أن معنى الله هو المقاومة”.