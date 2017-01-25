احيا الإعلامي يوسف الحسيني الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، واصفا إياها بـ”أطهر حدث سياسي”.

وقال الحسيني من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “25 يناير خلقت جيل كان طفلا منذ ٦ سنوات لا يعرف عن السياسة شئ و الان صار شابا يمجدها و يناضل من اجلها مهما كان الثمن، اقرأوا المشهد جيدا”.

وأضاف: “25 يناير ستظل محفورة في عقل و قلب و وجدان الملايين بل و اجيال قادمة ستؤمن بها و تدافع عن أهدافها حتى تتحقق”.

وتابع: “اروع و أنزه و اشرف و ارقى و أنبل و اطهر حدث سياسي مر على مصر في التاريخ الحديث صنعت مستقبلا لمن تنكروا لها فيما بعد”.