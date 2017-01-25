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الحسيني: «25 يناير» أطهر حدث سياسي في تاريخ مصر الحديث
الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

الحسيني: «25 يناير» أطهر حدث سياسي في تاريخ مصر الحديث

الأربعاء، 25 يناير 2017 11:13 ص
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احيا الإعلامي يوسف الحسيني الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، واصفا إياها بـ”أطهر حدث سياسي”.
وقال الحسيني من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” :  “25 يناير خلقت جيل كان طفلا منذ ٦ سنوات لا يعرف عن السياسة شئ و الان صار شابا يمجدها و يناضل من اجلها مهما كان الثمن، اقرأوا المشهد جيدا”.
وأضاف: “25 يناير ستظل محفورة في عقل و قلب و وجدان الملايين بل و اجيال قادمة ستؤمن بها و تدافع عن أهدافها حتى تتحقق”.
وتابع: “اروع و أنزه و اشرف و ارقى و أنبل و اطهر حدث سياسي مر على مصر في التاريخ الحديث صنعت مستقبلا لمن تنكروا لها فيما بعد”.

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